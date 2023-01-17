Европейские страны дополнительно снизили закупку российского газа через украинскую ГТС

Европейские страны во вторник, 17 января, забронировали поставки только 32,6 млн кубометров природного топлива через газотранспортную систему (ГТС) Украины. В начале января этот показатель упал с мая 2022 года с 40-43 млн кубов до 37,8 млн в начале января 2023-го и до 35,5 млн с 6-го числа текущего месяца, сообщает РИА Новости со ссылкой на слова официального представителя российского энергохолдинга «Газпром» Сергея Куприянова.

«Поставки «Газпрома» через украинскую газотранспортную систему (ГТС) во вторник, 17 января, составят 32,6 млн кубометров. Подача ведется через газоизмерительную станцию (ГИС) «Суджа», заявка через ГИС «Сохрановка», которую не контролирует украинская сторона, отклонена», — заявил Куприянов.

10 января агентство Reuters со ссылкой на источник сообщило, что одной из основных причин падения объемов прокачки российского топлива в Европу через газотранспортную систему Украины стала аномально теплая погода в регионе в разгар зимнего отопительного сезона.

Кроме того, газовые хранилища стран Северо-Западной Европы сейчас в большинстве своем заполнены на достаточном уровне, поэтому в замедлении импорта топлива европейскими странами «есть смысл». На динамику также повлияло снижение биржевых цен на газ на ключевых торговых площадках ЕС и Великобритании.