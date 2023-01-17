Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

«Известия»: американский бренд Michael Kors решил покинуть российский рынок

close
100%
Andrew Kelly/Reuters

Американский бренд одежды, обуви и аксессуаров Michael Kors решил приостановить поставки в Россию, сообщает газета «Известия», ссылаясь на собственные источники.

По данным издания, на месте официальных магазинов бренда будут представлены другие марки, которые ввозит в страну тот же дистрибьютор — компания BNS Group. Такими марками являются Calvin Klein Jeans, Karl Lagerfeld Jeans, Hugo.

Известно, что официальный интернет-магазин американской марки уже приостановил работу в России.

На показе Michael Kors в 2022 году прошлись главные супермодели мира. На него были приглашены Ирина Шейк, Эмили Ратаковски, а также Белла и Джиджи Хадид. Среди гостей показа были Блейк Лайвли с сестрой Робин, Брук Шилдс и Оливия Калпо.

В июне прошлого года Белла Хадид снялась в рекламной кампании Michael Kors.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть