«Известия»: американский бренд Michael Kors решил покинуть российский рынок

Американский бренд одежды, обуви и аксессуаров Michael Kors решил приостановить поставки в Россию, сообщает газета «Известия», ссылаясь на собственные источники.

По данным издания, на месте официальных магазинов бренда будут представлены другие марки, которые ввозит в страну тот же дистрибьютор — компания BNS Group. Такими марками являются Calvin Klein Jeans, Karl Lagerfeld Jeans, Hugo.

Известно, что официальный интернет-магазин американской марки уже приостановил работу в России.

На показе Michael Kors в 2022 году прошлись главные супермодели мира. На него были приглашены Ирина Шейк, Эмили Ратаковски, а также Белла и Джиджи Хадид. Среди гостей показа были Блейк Лайвли с сестрой Робин, Брук Шилдс и Оливия Калпо.

В июне прошлого года Белла Хадид снялась в рекламной кампании Michael Kors.