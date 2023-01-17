В Дагестане приговорили двоих участников банды Басаева к 14 годам заключения

В 14 годам колонии Верховный суд Дагестана приговорил двоих участников банды Шамиля Басаева и Хаттаба Мавлимберди Акбулатова. Об этом сообщается на сайте суда.

Приговор вынесен Р. А. Майлубаеву и З. К. Якубову. Обоим вменяли участии в банде или ее деятельности ч. 2 ст. 209, «Бандитизм», участии в вооруженном мятеже (ст. 279 УК) и посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа (ст. 317 УК).

Отбывать свой срок Р. А. Майлубаев и З. К. Якубов будут в исправительной колонии строгого режима.

Ранее сообщалось, что суд приговорил Али Тазиева по прозвищу Магас к третьему пожизненному сроку. Следствие установило, что в период с 2000 по 2010 год россиянин организовал три вооруженных нападения на посты ДПС Назрановского района Ингушетии.