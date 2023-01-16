Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Давосе официально открылось 53-е заседание Всемирного экономического форума

close
100%
Евгений Одиноков/РИА «Новости»

В швейцарском Давосе открылось 53-е заседание Всемирного экономического форума (ВЭФ). Трансляция церемонии велась на сайте ВЭФ.

Во время открытия заседания с приветственной речью выступил основатель ВЭФ Клаус Шваб, который заявил о значимости форума как площадки для встречи заинтересованных сторон. Ряду культурных деятелей также были вручены награды «Кристалл».

ВЭФ будет проходить до 20 января. Девиз форума в 2023 году: «Сотрудничество в условиях раздробленного мира». Как отмечают организаторы, в этот раз Давос посетят рекордное число участников — более 2,7 тыс. человек. Российская делегация в форуме не участвует.

Ранее на сайте ВЭФ в преддверии открытия Давосского форума в Швейцарии сообщалось, что более половины основных экономистов ВЭФ заявили о высокой вероятности рецессии в Европе в 2023 году.

До этого агентство Bloomberg сообщало, что на Всемирном экономическом форуме в Давосе, который пройдет с 16 по 20 января, не будет российских бизнесменов.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть