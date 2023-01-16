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Yle: возобновление поставок электроэнергии из России пока неактуально для Финляндии

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Возобновление поставок электроэнергии из России пока не является актуальной задачей для Финляндии. Об этом заявила руководитель отдела энергетики министерства экономического развития и труда Финляндии Рику Хуттунен, передает телерадиокомпания Yle.

«Импорт электроэнергии из России в Финляндию на данный момент ни в каком виде не является актуальным», — отметила Хуттунен.

14 января председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что усилия по снижению энергозависимости от России увенчались успехом. Она отметила, что страны Евросоюза компенсировали поставки российского газа за счет диверсификации и получения энергоресурсов от других поставщиков.

До этого газета «Коммерсант» со ссылкой на прогноз «Системного оператора» — диспетчера энергосистемы писала, что Россия может возобновить поставки электроэнергии в страны Евросоюза – в том числе Финляндию и прибалтийские государства. В «Интер РАО» сообщили газете, что восстановление поставок в Финляндию и Прибалтику «не исключено» в среднесрочной перспективе. Эти страны традиционно были самыми крупными направлениями экспорта российской электроэнергии.

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