Money: страны ЕС могут столкнуться с новыми трудностями из-за России в начале февраля

Европа в начале февраля столкнется с новыми проблемами из-за России. Об этом пишет итальянская журналистка Вайолет Сильвестри в статье для издания Money.

5 февраля вступит в силу запрет на транспортировку российских нефтепродуктов, в том числе и дизельного топлива. Из-за этого Европе грозят новые неприятности, так как неизвестно, откуда Евросоюз (ЕС) сможет взять недостающее топливо, отметила Сильвестри.

По ее словам, ЕС в прошлом году закупал более 220 млн баррелей дизельного топлива из России. Кроме того, этот вид топлива крайне важен для поддержания экономики региона, так как благодаря ему работают автомобили, корабли, всевозможное оборудование.

Она добавила, что сохраняется риск того, что на фоне множества санкций Россия просто уменьшит объемы производства нефтепродуктов и дизеля. В свою очередь, такая ситуация спровоцирует дефицит дизеля в мире, а цены на него вырастут.

15 января экономист, доктор бизнес-администрирования, политический аналитик Валерий Корнеев заявил, что Европа в очередной раз наказывает себя различными запретами, ограничениями и потолками цен в отношении России. По его словам, перед введением определенных ограничений Европа создала у себя запас топлива. При этом для поиска новых поставщиков региону нужно время.