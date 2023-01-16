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Еврокомиссар Джентилони назвал способ избежать глубокой рецессии в ЕС

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Нина Зотина/РИА «Новости»

Еврокомиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони заявил, что возможность ЕС избежать глубокой рецессии зависит от политики Европы, а не только от глобальных тенденций. Об этом пишет Bloomberg.

«Нам удалось снизить энергетическую зависимость, цены на энергоносители значительно снизились, а пик инфляции пришелся на конец прошлого года в Европе, поэтому есть шанс избежать глубокой рецессии и, возможно, выйти на более ограниченное, неглубокое сокращение», — сказал еврокомиссар.

По его мнению, блоку следует реализовать план по восстановлению (NextGenerationEU) стоимостью €807 млрд, согласовать налоговые правила, а также координировать политику по поддержке наиболее уязвимых слоев населения и избегать увеличения государственных расходов.

Агентство Bloomberg ранее писало, что по итогам 2023 года размер валового внутреннего продукта (ВВП) еврозоны вырастет на 0,6%. До этого аналитики одного из крупнейших в мире инвестиционных банков Goldman Sachs предрекали региону снижение темпов роста экономики на 0,1%.

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