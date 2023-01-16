Эксперт рассказал о необходимых мерах для решения вопроса наполняемости бюджета России

Заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов в статье для информационно-аналитического центра ИнфоТЭК рассказал, какие меры нужно принять для снижения нефтяного дисконта и решения вопроса наполняемости бюджета России.

По его словам, бюджет РФ на 2023 год сверстан из расчета $70 за баррель, и это совсем не соотносится с текущими котировками российской нефти. Эксперт считает, что для того, чтобы исполнить такой бюджет, необходимо увеличить заимствования и использовать средства, которые накоплены в Фонде национального благосостояния. Также, считает он, власти могут увеличить некоторые налоги на нефтегазовые компании.

«Эти меры выглядят несколько парадоксально, учитывая, что одновременно компаниям приходится наращивать инвестиции. Но государство, видимо, считает, что для того, чтобы корова меньше ела и давала больше молока, ее надо меньше кормить и больше доить. Но это все – шаги краткосрочного характера. Для решения проблемы в перспективе нужен более глубокий и системный подход. Меры, которые необходимо принять для сокращения дисконта на российскую нефть, можно разделить на два больших класса. Первый – стратегические меры, к которым относится создание российской экосистемы морских перевозок. Такая система должна включать в себя весь контур предоставляемых услуг.

Вторая группа включает в себя тактические меры. Прежде всего, было бы неплохо, если бы из нашего налогового кодекса в принципе исчезли доллары. Опираться на данные, которые нам предоставляют западные ценовые агентства, в текущих обстоятельствах – абсурд. То есть нашему государству необходимы собственные агентства, своя статистика, которая и станет основой для определения сумм налогов, собираемых с нефтегазовых компаний», — объяснил Фролов.

Он подчеркнул, что в России есть специалисты, которые способны это сделать. По его мнению, страна должна отказаться от политики «страуса, прячущего голову в песок», в то время как российскую статистику публикует кто-то другой.

«Нам надо самим собирать и обнародовать статистику по различным портам, из которых отправляется нефть, а также по сортам этого сырья, чтобы западным партнерам стало невозможно заниматься манипуляциями. Нужно не бояться говорить о том, что сейчас мы входим в тяжелый период, который продлится как минимум квартал, а как максимум год. В течение этого периода мы будем перестраивать нашу логистику», — считает эксперт.

Кроме того, Фролов уверен, что заниматься созданием собственных российских индексов, а также публикацией статистики можно уже сейчас.

«В перспективе надо создать и собственные эталонные сорта. Насколько известно, такие планы у государства есть. Теоретически, создать собственный бенчмарк можно уже в текущем году. А стратегические меры будут в достаточной степени реализованы к концу текущего десятилетия, если начать ими заниматься сейчас», — заключил он.