«Укрэнерго»: экстренные отключения электричества ввели в пяти областях Украины

Национальная энергетическая компания «Укрэнерго» сообщила, что увеличение дефицита мощности в энергосистеме Украины стало причиной экстренных отключений электричества в пяти областях страны. Об этом говорится в Telegram-канале компании.

«Дефицит в энергосистеме существенно вырос. Это связано с уменьшением производства электроэнергии из-за ракетных обстрелов электростанций. На это накладывается увеличение потребления, которое связанно с началом рабочей недели», — отмечается в публикации.

По информации «Укрэнерго», до областных подразделений компании «доведены уменьшенные лимиты потребления на сутки».

«За их превышение уже с 09:00 (10:00 мск) введены аварийные отключения в четырех областях, а с 10:00 (11:00 мск) — в пяти областях Украины. Возможны применения аварийных отключений и в других регионах», — предупредили в компании.

Отмечается, что ситуация осложняется порывистым ветром и обледенением проводов. Сообщается, что в Центральном регионе электричество отключают в связи с повреждением в распределительных электросетях.

Компания не указала области, в которых были введены экстренные отключения электричества.

Ранее в «Укрэнерго» заявили, что в энергосистеме страны усилилась нехватка мощности и в пяти областях вводятся аварийные отключения света.