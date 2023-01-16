Аналитик Самиев предрек наступление глобального кризиса из-за рецессии в США

В мире может наступить глобальный кризис из-за того, что США могут скатиться в рецессию. Об этом «Ленте.ру» заявил генеральный директор аналитического агентства «БизнесДром» Павел Самиев.

«США являются крупнейшей мировой экономикой, потому рецессия в этой стране окажется губительной для сырьевых, фондовых и финансовых рынков, а также неизбежно негативно отразится на других отраслях», — отметил Самиев.

По его словам, основной вопрос заключается в том, насколько глубокой может оказаться рецессия. Например, может быть падение экономических показателей в первом полугодии 2023 года, после чего начнется медленное восстановление. Тогда влияние на мировые рынки будет не таким критичным.

Он добавил, что США влияют на рынки из-за того, что у страны самая крупная экономика в мире, которая вплетена в мировые процессы и взаимодействует со всем и почти везде. В частности, особое влияние идет на товарные рынки, так как Америка закупает и продает в огромных объемах. Кроме того, у США большая власть и в финансовом секторе, так как доллар является ключевой резервной валютой в мире.

15 января ежеквартальный опрос газеты The Wall Street Journal показал, что, несмотря на то, что в США снижается инфляция, американские экономисты полагают, что рост процентных ставок приведет к спаду экономики страны в 2023 году. В среднем эксперты оценивают вероятность рецессии в 61%. Этот показатель составлял 63% в октябре.