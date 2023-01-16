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«Ъ»: уход Coca-Cola и Pepsi привел к снижению объема рынка газировки в России

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Уход крупнейших мировых производителей газированной воды — американских Coca-Cola и Pepsi — привел к сокращению количества газировки на российском рынке. За прошедший год натуральные продажи газировки без сахара сократились почти на 10%, а ее доля упала до 8,5% рынка, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на статистические данные компании NielsenIQ.

«За 12 месяцев по ноябрь 2022 года продажи газированных напитков без сахара в РФ сократились на 9,8% в натуральном выражении год к году. В деньгах продажи увеличились на 3,6% из-за роста цен. Оборот всех газированных напитков за этот период снизился на 1,8% в объеме и вырос на 15,9% в деньгах. В результате доля напитков без сахара на рынке сократилась примерно до 8,5%», — говорится в материале.

В то же время противоположную динамику на российском рынке продемонстрировали газированные напитки без сахара. Их продажи с ноября 2020 года по ноябрь 2021 года в объеме росли на 10,7%, а в денежном выражении — на 19,9% год к году. Вышеперечисленные тренды связаны с сокращением присутствия в России двух крупнейших производителей, уточняется в статье.

4 декабря РБК сообщил, что имитирующие Coca-Cola напитки российского производства, бутылка которых полностью совпадает с оригиналом этой газировки, появились в ряде розничных магазинов Москвы. Там были найдены двухлитровые бутылки с похожей на оригинальную этикеткой Coca-Cola, выпущенные 5 октября и 3 ноября 2022 года.

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