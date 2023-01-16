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«Известия»: ретейл запустит эксперимент по блокировке на кассе просроченных продуктов

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Depositphotos

В российских магазинах проведут эксперимент по борьбе с просроченными продуктами, система будет блокировать такие товары на кассе. Об этом сообщает газета «Известия».

Правительство готовит нормативные акты, которые позволят провести эксперимент. Первым протестирует проект «Магнит» на молочной продукции.

В перспективе планируется распространить такой опыт на весь продуктовый ряд. Отмечается, что нововведение дополнит действующую систему по контролю срока годности товаров.

В настоящее время под маркировку, помимо молочной продукции, попадают бутилированная вода, лекарства, сигареты, шубы, духи, шины и фотоаппараты.

Ранее менеджер по развитию косметических продуктов в службе исследований и разработок «Юнилевер Русь» Вера Бирюкова объяснила, почему «ни в коем случае» нельзя пользоваться просроченной косметикой.

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