«Известия»: ретейл запустит эксперимент по блокировке на кассе просроченных продуктов

В российских магазинах проведут эксперимент по борьбе с просроченными продуктами, система будет блокировать такие товары на кассе. Об этом сообщает газета «Известия».

Правительство готовит нормативные акты, которые позволят провести эксперимент. Первым протестирует проект «Магнит» на молочной продукции.

В перспективе планируется распространить такой опыт на весь продуктовый ряд. Отмечается, что нововведение дополнит действующую систему по контролю срока годности товаров.

В настоящее время под маркировку, помимо молочной продукции, попадают бутилированная вода, лекарства, сигареты, шубы, духи, шины и фотоаппараты.

Ранее менеджер по развитию косметических продуктов в службе исследований и разработок «Юнилевер Русь» Вера Бирюкова объяснила, почему «ни в коем случае» нельзя пользоваться просроченной косметикой.