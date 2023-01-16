Аналитик Джиоев: стоит откладывать десять процентов от дохода и инвестировать эти средства

Аналитик УК «Альфа-Капитал» Александр Джиоев рассказал, что минимум 10% от дохода необходимо откладывать, чтобы в дальнейшем инвестировать эти средства. Об этом сообщает агентство «Прайм».

Он подчеркнул, если человек только начинает откладывать на подушку безопасности, то делать это нужно с небольших сумм.

«Базово можно начинать с 10% — это не такая большая доля, из-за которой может сложиться ощущение острой нехватки средств, при этом вы научитесь сберегать. На этом этапе также стоит установить цель сбережения: «подушка» на несколько месяцев, новая машина/квартира, дополнительные пенсионные средства — так проще будет откладывать, а по достижении цели появится ощущение полезности пройденного пути», — подчеркнул эксперт.

Со временем можно будет задуматься об увеличении откладываемой доли. Немаловажным фактором, который стоит учитывать, также является инвестирование накопленных средств, сказал Джиоев.

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