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Bloomberg: на форуме в Давосе не будет ни одного российского бизнесмена

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Denis Balibouse/Reuters

На Всемирном экономическом форуме в Давосе, который пройдет с 16 по 20 января, не будет российских бизнесменов, пишет Bloomberg.

По данным агентства, на форуме также не будет ни одного китайского бизнесмена.

При этом в 2023 году на мероприятие зарегистрировались 116 миллиардеров, что на 40% больше, чем 10 лет назад. Наибольшее количество бизнесменов (33) приедут из США.

Ранее сообщалось, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев получил предложение от основателя и исполнительного председателя Всемирного экономического форума (ВЭФ) Клауса Шваба принять участие в предстоящем в январе будущего года ВЭФ в Давосе. Это произошло после их встречи в Нью-Йорке.

Основатель ВЭФ высоко оценил реализуемые под руководством лидера Казахстана политические и экономические реформы.

Токаев и Шваб также рассмотрели перспективы развития взаимодействия между Казахстаном и ВЭФ.

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