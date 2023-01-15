Глава Nomisma Energia назвал критической ситуацию в области энергоснабжения в Италии

Ситуация в области энергоснабжения в Италии остается критической, а эмбарго на российскую нефть приведет к росту цен на топливо, вызвав проблемы в экономике, социальной и политической сферах. Таким мнением поделился президент итальянской аналитической компании Nomisma Energia Давиде Табарелли, написало агентство ТАСС.

«В отношении уровня цен на газ виден свет в конце туннеля, но они сохранятся высокими, в три-четыре раза выше чем средние цены», — сказал он.

Табарелли подчеркнул, что полностью выкачивать газ из хранилищ нельзя, поскольку тогда стране придется наращивать объем закупок топлива у Москвы. Пока от такого развития событий спасает теплая погода, но могут ударить морозы.

Президент Nomisma Energia добавил, что Рим продолжает покупать небольшие объему российского газа, потому что сохраняются долгосрочные контракты, которые должны истечь.

Накануне глава Eni Клаудио Дескальци выразил мнение, согласно которому для снижения цен на энергоносители необходимо увеличить добычу, но в настоящее время это практически невозможно.