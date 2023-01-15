Итальянская нефтегазовая компания Eni сообщила об обнаружении нового газового месторождения у берегов Египта в восточной части Средиземного моря. Информацию об этом пресс-служба предприятия опубликовала на своем сайте.

«Eni объявляет о значительном открытии нового газового месторождения в разведочной скважине Nargis-1, расположенной в концессии шельфа Наргис в восточном Средиземном море, на шельфе Египта», — сказано в сообщении.

В компании отметили возможность разработки этого месторождения при помощи существующих объектов инфраструктуры компании в регионе. В 2016 году Eni открыла крупнейшее газовое месторождение Zohr на шельфе Египта площадью 231 кв. км.

На этой неделе пресс-служба немецкой энергетической компании Wintershall Dea сообщила, что компания обнаружила газовые залежи в дельте реки Нил.

Накануне глава Eni Клаудио Дескальци выразил мнение, согласно которому для снижения цен на энергоносители необходимо увеличить добычу, но в настоящее время это практически невозможно.