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Компания Eni сообщила об обнаружении нового газового месторождения у берегов Египта

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Depositphotos

Итальянская нефтегазовая компания Eni сообщила об обнаружении нового газового месторождения у берегов Египта в восточной части Средиземного моря. Информацию об этом пресс-служба предприятия опубликовала на своем сайте.

«Eni объявляет о значительном открытии нового газового месторождения в разведочной скважине Nargis-1, расположенной в концессии шельфа Наргис в восточном Средиземном море, на шельфе Египта», — сказано в сообщении.

В компании отметили возможность разработки этого месторождения при помощи существующих объектов инфраструктуры компании в регионе. В 2016 году Eni открыла крупнейшее газовое месторождение Zohr на шельфе Египта площадью 231 кв. км.

На этой неделе пресс-служба немецкой энергетической компании Wintershall Dea сообщила, что компания обнаружила газовые залежи в дельте реки Нил.

Накануне глава Eni Клаудио Дескальци выразил мнение, согласно которому для снижения цен на энергоносители необходимо увеличить добычу, но в настоящее время это практически невозможно.

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