WSJ: ConocoPhillips находится на стадии переговоров о продаже нефти из Венесуэллы в США

Американская нефтегазовая компания ConocoPhillips ведет переговоры о продаже нефти из Венесуэлы в США. Об этом пишет газета Wall Street Journal, ссылаясь на источники.

Покинувшая Венесуэлу после национализации активов в 2007 году американская ConocoPhillips ведет переговоры о продаже венесуэльской нефти в США, чтобы вернуть почти $10 млрд, которые задолжал Каракас, отметили в публикации.

По данным газеты, по предварительным переговорам ConocoPhillips хочет загружать, транспортировать и продавать венесуэльскую нефть в США от имени венесуэльской PDVSA. Тогда американская компания смогла бы вернуть свои средства и удовлетворить энергопотребности.

В статье добавили, что при возможном заключении соглашения Венесуэла выйдет из торговой блокады, которая была вызвана санкциями США против нефтепромышленности страны в 2019 году.

30 декабря агентство Rueters, ссылаясь на источник, сообщило, что американская энергетическая компания Chevron направила первый за четыре года танкер в направлении Венесуэлы за партией местной нефти. По данным агентства, в ноябре министерство финансов США выдало компании Chevron генеральную лицензию на шесть месяцев, которая позволяет компании добывать и перерабатывать нефть вместе с венесуэльской компанией PdVSA, чтобы поставлять ее на рынок в США.