Чистая прибыль американской банковской группы Wells Fargo упала в 1,6 раза в 2022 году

Чистая прибыль одной из крупнейших банковских групп США Wells Fargo & Co по итогам 2022 года уменьшилась в 1,6 раза по сравнению с 2021 годом и составила $13,182 млрд. Об этом сообщается в отчетности банка.

Разводненная чистая прибыль группы на одну акцию составила $3,14 после $4,95 в 2021 году. Выручка банка по итогам прошлого года уменьшилась на 6%, до $73,785 млрд. По итогам четвертого квартала чистая прибыль Wells Fargo сократилась в два раза, до $2,864 млрд.

По словам генерального директора банка Чарли Шарфа, несмотря на определенные убытки, показатели группы отражают прогресс по улучшению выручки. Например, в 2022 году были улучшены цифровые и мобильные возможности для улучшения качества обслуживания клиентов.

Wells Fargo является участником так называемой «большой четверки» банков США вместе с основными конкурентами — Bank of America, Citigroup и JP Morgan Chase.

В сентябре прошлого года доцент кафедры фондовых рынков и финансового инжиниринга факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Сергей Хестанов заявил, что филиалы иностранных банков нужны в России ради налаживания альтернативной системы расчетов с контрагентами.