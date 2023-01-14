Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Чистая прибыль американской банковской группы Wells Fargo упала в 1,6 раза в 2022 году

close
100%
Jeenah Moon/Reuters

Чистая прибыль одной из крупнейших банковских групп США Wells Fargo & Co по итогам 2022 года уменьшилась в 1,6 раза по сравнению с 2021 годом и составила $13,182 млрд. Об этом сообщается в отчетности банка.

Разводненная чистая прибыль группы на одну акцию составила $3,14 после $4,95 в 2021 году. Выручка банка по итогам прошлого года уменьшилась на 6%, до $73,785 млрд. По итогам четвертого квартала чистая прибыль Wells Fargo сократилась в два раза, до $2,864 млрд.

По словам генерального директора банка Чарли Шарфа, несмотря на определенные убытки, показатели группы отражают прогресс по улучшению выручки. Например, в 2022 году были улучшены цифровые и мобильные возможности для улучшения качества обслуживания клиентов.

Wells Fargo является участником так называемой «большой четверки» банков США вместе с основными конкурентами — Bank of America, Citigroup и JP Morgan Chase.

В сентябре прошлого года доцент кафедры фондовых рынков и финансового инжиниринга факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Сергей Хестанов заявил, что филиалы иностранных банков нужны в России ради налаживания альтернативной системы расчетов с контрагентами.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть