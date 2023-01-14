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Министр энергетики Катара аль-Кааби: газ из России вернется в ЕС

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Евгений Биятов/РИА Новости

Госминистр энергетики Катара Саад аль-Кааби в рамках энергетического форума Atlantic Council в ОАЭ заявил, что российский газ вернется в Евросоюз, и это поможет стабилизировать цены на энергоресурс. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам аль-Кааби, российский газ может вернуться в Европу, когда РФ и ЕС удастся уладить разногласия.

«Хотя страны сделают свои источники углеводородов более разнообразными, перестанут опираться на Россию на 100% или 80%, но газ из России вернется в ЕС, и это будет большое облечение для газового сектора и всего европейского рынка, а также поможет стабилизировать цены», — пояснил министр.

Он также заявил, что до 2027 года на европейский рынок вряд ли поступят дополнительные объемы газа, поэтому для европейских потребителей предстоящие годы могут стать сложными.

Ранее аналитик Рональд Смит говорил, что с приходом холодов в ближайшие дни поставки российского топлива через Украину могут серьезно возрасти.

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