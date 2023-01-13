В Wildberries сообщили, что спрос на товары для бани в январе 2023 года вырос почти втрое

Россияне интересовались товарами для бани в первые 11 дней января 2023 года втрое чаще, чем за аналогичный период 2022 года. Об этом сообщили на сайте радиостанции «Говорит Москва» со ссылкой на информацию пресс-службы маркетплейса Wildberries.

«С 1 по 11 января 2023 г. продажи банных веников на онлайн-платформе в штуках выросли на 92% год к году, шапок — на 98%, а мыла для бани — на 155%. Банных полотенец россияне приобрели на 207% больше, а халатов — на 112%», — сказали в онлайн-ритейлере.

Кроме того, за отчетный период вырос спрос на товары для строительства собственной бани. Россияне купили на 100% больше банных печей и на 131% больше различного оборудования по сравнению с прошлым годом.

Чаще всего такие товары приобретали в Москве, Санкт-Петербурге и Краснодарском крае.

Ранее 13 января в пресс-службе торговой онлайн-площадки Ozon сообщили, что в начале января россияне стали чаще покупать карты Таро для гадания — интерес к ним вырос на 74% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.