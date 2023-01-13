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Индекс Московской биржи превысил 2 200 пунктов впервые с 6 декабря

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Индекс Московской биржи (Мосбиржи) в ходе торгов 13 января поднялся выше отметки 2 200 пунктов впервые с 6 декабря. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

По состоянию на 14:20 мск, индекс Мосбиржи рос на 0,76% и достигал отметки 2 202,44 пункта. Для сравнения, по состоянию на 14:00 мск котировки находились на уровне 2 199,54 пункта и прибавляли только 0,62%. При этом на открытии торгового дня индекс Мосбиржи находился на уровне 2 188,6 пункта (+0,12%).

Индекс РТС к 14:25 мск демонстрировал более скромный рост (+0,12%) и поднимался до отметки 1 017,13 пункта. При этом на открытии торгов этот показатель находился чуть выше — на уровне 1 017,81 пункта.

13 января Центробанк (Цб) начал закупки китайских юаней в рамках бюджетного правила. Все операции будут проводиться на Московской бирже (Мосбирже). Торги будут идти в валютной секции в паре «китайский юань-рубль» со сроками расчетов «завтра».

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