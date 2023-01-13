«Ъ»: спрос россиян на карты UnionPay и объем операций по ним выросли в несколько раз в 2022 году

Спрос россиян на карты китайской платежной системы UnionPay и объем операций по ним выросли в несколько раз в прошлом году. Об этом пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на данные российских банков.

В «Почта банке» газете сообщили, что к декабрю 2022 года эмиссия карт UnionPay достигла 254 тыс. штук. В еще одной крупной российской кредитной организации рассказали, что было выпущено более 200 тыс. карт UnionPay. Там уточнили, что во втором полугодии прошлого года спрос россиян на карты китайской платежной системы вырос на 40% по сравнению с первым полугодием. В еще одном крупном банке отметили, что с марта по декабрь 2022 года эмиссия выросла в 20 раз.

В банках также зафиксировали существенный рост оборотов по картам UnionPay в прошлом году. Например, в «Почта банке» отметили, что обороты по картам росли в каждом месяце 2022 года, максимумы были в мае и ноябре. В то же время количество покупок по картам UnionPay в последние месяцы года превысили показатели апреля в два раза.

При этом банкиры уточнили, что более 90% транзакций по данным картам россияне совершили за рубежом.

Ранее вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков допустил, что UnionPay может занять до 5-8% российского рынка платежных карт в случае, если Visa и MasterCard не вернутся обратно в ближайшее время. Он также отметил, что в данный момент 11 банков официально могут эмитировать такие карты и еще несколько организаций проходят процедуры согласования с платежной системой. Ведущий аналитик по банковским рейтингам «Эксперт РА» Евгений Романов предупредил, что в первую очередь карты UnionPay предназначены для туризма и использовать карту в других странах можно только в торговом центре или крупном магазине, так как в мелких точках могут быть сложности.