Центробанк сегодня начнет закупки валюты в рамках бюджетного правила

Центробанк с 13 января начинает закупки китайских юаней в рамках бюджетного правила. Это следует из пресс-релиза регулятора. Как уточняется в нем, операции будут проводиться на Мосбирже. Торги будут идти в валютной секции в паре «китайский юань-рубль» со сроками расчетов «завтра».

В Банке России отметили, что для того, чтобы минимизировать влияние этих операций на динамику курсов валют, регулятор будет покупать и продавать их на рынке равномерно в течение каждого торгового дня каждого месяца.

Ранее экономисты и финансисты оценили влияние данного механизма на динамику курса рубля. По их мнению, операции с валютой в рамках бюджетного правила будут способствовать укреплению курса рубля по отношению к юаням, долларам и евро. Некоторые эксперты не исключили укрепления курса рубля по отношению к этим валютам на 2%.

Ранее эксперт по фондовому рынку финансового холдинга «БКС Мир инвестиций» Евгений Миронюк в беседе с «Газетой.Ru» обращал внимание на то, что до начала закупок валюты ЦБ курс рубля будет волатильным, а закупка валюты в рамках бюжетного правила сгладит этот эффект.

Управляющий директор «Газпромбанк Private Banking» Егор Сусин согласился, что возобновление интервенций сделает курс рубля менее волатильным.

«Не будет серьезных колебаний, как в прошлом году. Когда они составляли десятки процентов за короткое время. Доллар будет стоить 65-67 рублей», — отметил Сусин в беседе с Forbes.