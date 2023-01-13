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Аналитики раскрыли нюансы финансового поведения россиян в январе

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Наталья Селиверстова/РИА Новости

Россияне в январе 2023 года в основном открывали краткосрочные вклады. Практически четверть – 24% — было открыто на три месяца. Доля депозитов, открытых на полгода, составила 23%, на год – 21%, на месяц – 12%. И только 8% вкладов было открыто на срок свыше года. Об этом сообщает агентство RT со ссылкой на исследование финансового маркетплейса «Сравни».

Аналитики маркетплейса уточнили, что ставки по вкладам в январе фактически не изменились по сравнению с уровнями декабря 2022 года.

«Средняя ставка по депозитам в топ-10 банков осталась на отметке 8,2% годовых», — сказали аналитики.

В «Сравни» обратили внимание на еще один тренд. В январе 2023 года авыросла доля россиян, которым банки одобрили заявки на кредит. Таковых оказалось более трети – 32%. Это на 5,5% больше, чем годом ранее. Наиболее популярная сумма запрашиваемого кредита – 300 тыс. рублей, указали в Сравни».

Иследование «Сравни» было проведено в январе этого года. Аналитики маркетплейса подготовили его на основе опроса россиян в период с 1 по 9 января.

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