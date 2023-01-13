«Ъ»: власти повысили арендные ставки за пользование лесами, несмотря на падение заготовки на треть

Индексация арендной платы за пользование лесами обойдется российским лесопромышленникам примерно в 3 млрд руб. в 2023 году, этот показатель вырос на 6%. Участников лесной отрасли не устраивает подобная тенденция, и они намерены обратиться к вице-премьеру Виктории Абрамченко с просьбой ввести мораторий на повышение ставок после 2023-го в связи с падением заготовок древесины в стране на треть, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на отраслевых экспертов.

Ставки на аренду лесных участков в 2023 году увеличатся на 6% за счет повышающих коэффициентов, хотя до этого обсуждался уровень 3,9%. В 2024 году, как предполагается, этот показатель должен вырасти еще на 4,7%, а в 2025 — на 4%. Таким образом повышение в 2023–2025 годах к уровню 2022 года составит 15,5%. При этом, как указывают участники рынка, заготовка леса в 2022 году снизилась в среднем на треть в связи с международными санкциями, говорится в материале.

По словам руководителя группы компаний «Титан» Алексея Кудрявцева, повышение арендных ставок приведет к увеличению финансовой нагрузки на отраслевые предприятия. В масштабах всей страны этот показатель будет исчисляться миллиардами рублей.

«Для компании дополнительная нагрузка составит около 50 млн руб. В целом по России эта сумма может составить около 3 млрд руб.», — заключил Кудрявцев.

11 января глава Рослесхоза Иван Советников заявил, что по итогам 2022 года в России было заготовлено около 190 млн кубометров древесины. За прошедшие 12 месяцев этот показатель снизился на 10–15% в сравнении с аналогичным периодом 2021-го.