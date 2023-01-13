Президент Николас Мадуро оценил «нетрадиционный» экспорт Венесуэлы в 2022 году в $1,34 млрд, сообщает РИА Новости.

«Нетрадиционный экспорт. Таков должен быть путь — шаг за шагом. Цифры пока скромные, но это движение верным путем... В 2021 году, это первый год возрождения Венесуэлы, мы начали с нетрадиционного экспорта на 522 млн долларов США, в этом году он более чем удвоился и достиг 1,314 млрд долларов США», — заявил Мадуро.

Хотя венесуэльский президент не раскрыл подробности «нетрадиционного экспорта», под традиционным экспортом страны подразумевается обычно нефть, нефтепродукты и металлы. В центральном банке страны также уточнили, что с 2021 года рост экспорта Венесуэлы составил 32,57%.

Ранее Минфин США убрал упоминание о Хуане Гуайдо из разрешения по операциям с оппозицией Венесуэлы.

С 2018 года в Венесуэле продолжается политический кризис, связанный с избранием Николаса Мадуро президентом страны — тогда парламент объявил спикера Хуана Гуайдо исполняющим обязанности главы государства. Гуайдо признали в США, ЕС и некоторых странах Латинской Америки.