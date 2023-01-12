Курс биткоина превысил $18 тысяч впервые с середины декабря 2022 года

Цифровая валюта биткоин выросла в цене до $18 тыс. впервые с середины декабря 2022 года, свидетельствуют данные криптовалютной биржи Binance.

К 19:30 мск биткоин стоит $18 133, за сутки рост составил 4,4%. Вторая по величине криптовалюта Ethereum тоже подорожала — до $1,387, прибавив за 24 часа 4,5%.

Курс первой криптовалюты восстанавливается после крупного обвала в ноябре — тогда за два дня (8-9 ноября) биткоин потерял 23% своей стоимости и опустился до $15,8 тыс.

Тогда обвал биткоина был связан с крахом крупной криптовалютной биржи FTX. В первой половине ноября площадка объявила о банкротстве.

В конце ноября генеральный директор направления платежной инфраструктуры Европейского Центробанка (ЕЦБ) Ульрих Биндзайл и советник Юрген Шааф напомнили, что курс биткоина поднимался до $69 тыс. в ноябре 2021 года и упал до $17 тыс. к середине июня 2022 года.

В середине декабря аналитики американского инвестиционного банка Goldman Sachs рассказали, что золото имеет куда большие преимущества над биткоином в долгосрочной перспективе из-за меньшего времени до момента полного возврата инвестиций.