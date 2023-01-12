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На Украине сообщили об объемах заблокированных активов РФ и Белоруссии в 2022 году

Украинские власти в 2022 году арестовали активы РФ и Белоруссии на $1,1 млрд

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Carlos Barria/Reuters

Бюро экономической безопасности Украины сообщило, что в прошлом году удалось выявить и заблокировать активы России и Белоруссии на сумму 41 млрд гривен ($1,12 млрд). Соответствующее заявление опубликовано на сайте ведомства.

В ведомстве уточнили, что по всем уголовным производствам наложен арест на имущество ориентировочной стоимостью 46,7 млрд гривен ($1,3 млрд), «львиную долю» которых составили заблокированные активы РФ и Белоруссии.

«Эти активы и имущество уже принесли доход государству в размере 2,2 млрд гривен ($60,2 млн)», — говорится в сообщении.

Среди арестованных активов — недвижимость и автомобили, земельные участки и финансовые учреждения, банковские счета и товарные знаки, производства и т.д.

В марте президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о «принудительном изъятии» на Украине объектов собственности России и ее резидентов. В том же месяце он подписал и закон об уголовной ответственности за сотрудничество с РФ.

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