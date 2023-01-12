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В Венгрии считают возможность покупать российский газ условием для диверсификации поставок

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Bernadett Szabo/Reuters

Глава администрации венгерского премьер-министра Гергей Гуйяш заявил, что Венгрия работает над реальной диверсификацией поставок, для которой необходимо сохранение возможности покупать российский газ. Об этом сообщает РИА Новости.

«Частью диверсификации является и то, чтобы сохранилась возможность поставок газа из России. Это не диверсификация, если зависимость от поставок с одного направления менять на зависимость от поставок с другого направления. Этого от нас ждут, но это не независимость, это одна зависимость взамен другой», — сказал Гуйяш.

Он отметил, что сейчас Венгрия работает над тем, чтобы не зависеть ни от российского газа, ни от западного, а иметь возможность приобретать его везде.

Ранее министр энергетики Венгрии Чаба Лантош заявлял, что энергетическая ситуация в европейских странах в предстоящие два года будет трудной и Европа не сможет полностью перестать зависеть от поставок российского газа.

9 января депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани считал, что Европейский союз может начать переговоры по поставкам газа из России в течение нескольких месяцев.

По его словам, в настоящее время лидеры стран ЕС боятся «вызвать недовольство» США или «подвергнуться шантажу» со стороны президента Украины Владимира Зеленского.

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