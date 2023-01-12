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В Сбере появилась возможность открыть счет ООО онлайн

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Пресс-служба Сбера

Сбер предоставил ООО и индивидуальным предпринимателям полноценный сервис дистанционного открытия первого расчетного счета. Процедура бесплатна и занимает всего несколько минут в онлайн-режиме, сообщает пресс-служба банка.

Чтобы открыть счет, необходимо создать СберБизнес ID, авторизоваться в СберБанк Онлайн, заполнить персональные данные, загрузить учредительные документы, выбрать офис банка, в котором будет обслуживаться счет, ответить на вопросы о бизнесе и подписать заявление квалифицированной электронной подписью ФНС. При отсутствии подписи ее можно выпустить в мобильном приложении.

«Еще пять лет назад удаленное открытие счета для ООО казалось фантастикой, но мы так не считали и планомерно шли к этой цели. В 2019 году мы запустили такую возможность для ИП, а сейчас — и для ООО с одним учредителем. Мы планируем и дальше развивать цифровые сервисы, чтобы клиенты могли заниматься бизнесом и не тратить время на посещение офисов банка», — отметил директор дивизиона «Транзакционный бизнес» Сбербанка Сергей Попов.

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