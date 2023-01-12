Курс доллара на Мосбирже упал ниже 68 рублей, евро — ниже 73 рублей

Курс доллара упал ниже 68 рублей впервые с 26 декабря, евро опустился ниже 73 рублей впервые с 30 декабря. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

В это же время курс китайского юаня на Московской бирже опустился ниже 10 рублей впервые с 3 января.

Курс американской валюты расчетами «завтра» на 10:27 (мск) снизился на 82 копейки, до 67,91 рубля. Европейская валюта подешевела на 1,03 рубля, до 72,97 рубля. Китайская валюта подешевела на 7 копеек, почти до 10 рублей (минутами ранее снижался до 9,99 рубля).

Ранее аналитик международной инвестиционной компании Freedom Finance Global Владимир Чернов заявлял, что курс доллара и евро поднимется в 2023 году. Чернов пояснил, что падение стоимости национальной российской валюты происходит на фоне снижения мировых цен на нефть, из-за чего падают экспортные доходы государства. По словам аналитика, американская валюта в течение 2023 года может подорожать до 75 — 80 руб.

До этого глава Национального рейтингового агентства (НРА) Алина Розенцвет заявила, что рубль в течение 2023 года будет находиться на уровне 75 рублей за доллар. Это, по ее словам, близко к показателям баланса для экономики России.