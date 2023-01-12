«Этажи»: с начала 2023 года в России рекордно вырос спрос на семейную ипотеку

С начала текущего года спрос россиян на семейную ипотеку вырос рекордными темпами — доля заявок на подобный вид жилищного кредитования увеличилась с 56% в начале декабря 2022-го до 74% в нынешнем месяце. Слова заместителя руководителя ипотечного департамента федеральной компании «Этажи» Татьяны Решетниковой приводит газета «Известия».

«В начале декабря 2022 года на льготную ипотеку приходилось 56% всех заявок на покупку новостроек, на семейную ипотеку подавалось около 40% заявок, с начала года доля заявок на льготную ипотеку снизилась до 24%, а по семейной, напротив, рекордно выросла до 74%», — заявила Решетникова.

По ее словам, данная тенденция объясняется тем, что все большее число россиян стали рассматривать все альтернативные варианты улучшения жилищных условий. Семейная ипотека наряду с приобретением загородного жилья в кредит входит в список интересов граждан.

11 января ТАСС со ссылкой на результаты исследования Frank RG сообщил, что объем выдачи ипотеки в декабре 2022 года в России достиг рекордного показателя с 2012 года. В денежном выражении этот показатель составил 701,3 млрд рублей, поднявшись на 47,2% по сравнению с ноябрем.