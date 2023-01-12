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«Ведомости»: в московских аптеках закончился «Ибупрофен» в форме свечей

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Александр Кряжев/РИА «Новости»

В аптеках Москвы с прилавков исчез «Ибупрофен» в форме суппозиториев (свечей), который входит в перечень жизненно важных лекарств. Он применяется, когда дети не могут принимать препарат в других формах, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на данные сайтов крупных аптечных сетей, агрегаторов и служб по поиску препаратов.

«Такое лекарство («Ибупрофен» в форме свечей. — «Газета.Ru») сейчас нельзя купить на площадках агрегаторов «Здравсити» и «Аптека.ру» (ими владеют крупные дистрибуторы «Протек» и «Катрен»), а также в «Еаптеке» <....> Не удалось найти ибупрофен в форме суппозиториев и в онлайн-каталогах аптек «Мелодия здоровья», «Аптечная сеть 36,6», «Ригла» и «Будь здоров», а также «Доктор Столетов» и «Аптека Озерки», — говорится в материале.

Лекарство есть в ассортименте только в одной аптеке, но она не находится в пределах Москвы. Данная точка расположена в Московской области. По словам главврача медицинского центра «Лидер-медицина» Евгения Тимакова, перебои с поставками «Ибупрофена» в форме свечей наблюдаются с начала текущего года из-за высокого спроса и небольшого предложения в аптеках.

Несмотря на это, 11 января заместитель министра здравоохранения Российской Федерации Сергей Глаголев назвал ситуацию с производством и поставками лекарств в России в настоящее время стабильной. Объемы поставок и ввода в гражданский оборот в целом соответствуют, а по отдельным позициям превосходят среднегодовые. При этом ранее Росздравнадзор предупреждал о задержках в доставке лекарств в аптеки, которые связаны с повышенным спросом и логистическими проблемами.

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