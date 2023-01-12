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РБК: полеты канадских самолетов сократили в Приморье из-за проблем с ремонтом двигателей

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Авиакомпания «Аврора»

Заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Приморского края Евгений Тимонов сообщил, что власти Приморья вынуждены сократить количество рейсов канадских самолетов в регионе в два раза раза из-за проблем с ремонтом двигателей этих лайнеров. Об этом он сказал в интервью РБК.

Отмечается, что в этому году должен закончиться ресурс двигателей трех канадских самолетов DHC-6. На них дальневосточная авиакомпания «Аврора» перевозит пассажиров внутри региона. Эти лайнеры нельзя будет эксплуатировать из-за отсутствия своевременного ремонта моторов.

По словам Тимонова, в данный момент правительство региона занимается поиском иностранной компании, которая сможет обслужить двигатели DHC-6.

Проблемы с технической поддержкой лайнеров DHC-6, оснащающихся турбовинтовыми моторами PT6A канадского производства Pratt & Whitney Canada, появились из-за введения экономических санкций против РФ в ответ на проведение специальной военной операции на Украине. Из-за введенных ограничений стали невозможны поставки в Россию новых самолетов, комплектующих к ним, а также их техническую поддержку.

Ранее британский таблоид Daily Mail писал, что недавние авиапроисшествия с советскими самолетами Ан-2 и Ан-26 в России связаны с западными санкциями.

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