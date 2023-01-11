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На Украине сообщили о получении разрешения от Кишинева на закупку газа через Молдавию

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moldovagaz/Facebook (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Правительство Молдавии разрешило Украине закупать газ через виртуальный реверс по Трансбалканскому коридору в точке соединения с газотранспортной системой Украины «Гребеники», сообщает «Интерфакс» со ссылкой на «Оператора ГТС Украины».

По информации компании, украинские заказчики получили возможность транспортировать газ азербайджанской добычи или газ нероссийского происхождения с СПГ-терминалов, расположенных в Греции и Турции. Международные партнеры ОГТСУ также получили возможность хранить газ, доставленный в турецкие или греческие СПГ-терминалы, в подземных хранилищах Украины.

Такой механизм до настоящего времени использовали преимущественно заказчики из самой Молдавии.

Ранее в ноябре «Газпром» сообщал, что газ, поставляемый Молдавии по трубопроводу «Суджа», оседает на Украине, причем в таком объеме, который более чем в два раза превышает тот, который оплатил Кишинев. Компания предупредила, что будет снижать подачу газа.

Вице-премьер Молдавии Андрей Спыну заявил, что осевший на Украине газ является резервами республики, хранящимися на украинских складах, и будет оплачен. Позднее «Молдовагаз» оплатила «осевший» на Украине газ.

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