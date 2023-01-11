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В Киеве заявили, что каждый эстонец перечислил на нужды Украины по €255

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Evgen Kotenko/Reuters

Глава налогового комитета Верховной рады Даниил Гетманцев заявил, что каждый эстонец перечислил на нужды Украины по €255, а каждый поляк €80. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По словам Гетманцева, каждый американец передал Украине €184, а каждый латвиец в свою очередь — €178.

«Но самую большую цену платят украинцы», — отметил глава налогового комитета Верховной рады.

Ранее Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас заявил, что республике необходимо адаптировать свои возможности к изменяющимся потребностям Киеву и стремиться к тому, чтобы объемы литовской военной помощи не сокращались.

До этого помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что не ожидает сокращения в 2023 году средств на помощь Киеву.

По его словам, конгресс одобрил на помощь Украине средства в размере $45 млрд. Салливан добавил, что администрация США точно располагает ресурсами для поддержки Украины на протяжении всего или почти всего 2023 года.

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