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Глава Рослесхоза заявил о снижении заготовки древесины на 10-15% по итогам прошлого года

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Павел Лисицын/РИА «Новости»

По итогам 2022 года в России было заготовлено около 190 млн кубометров древесины, что на 10-15% меньше показателей за год до этого. Об этом «Российской газете» заявил глава Рослесхоза Иван Советников.

«Мы заготовили порядка 190 миллионов кубических метров. В декабре началась зимняя заготовка, точные итоги года мы увидим ближе к февралю. Снижение составило порядка 10-15% от прошлого года, мы объективно меньше заготовили», — отметил Советников.

По его словам, в 2023 году необходимо изменить ситуацию и преодолеть тренд на снижение выходом на стабильные объемы заготовки в районе 230 млн кубометров.

Он добавил, что Рослесхоз недавно получил полномочия предоставлять лесные участки для приоритетных инвестпроектов. Такое решение поможет улучшению взаимодействия при реализации межрегиональных проектов. Кроме того, будут эффективнее решаться проблемы со злоупотреблениями.

В начале мая в пресс-службе «Рослесинфорга» заявили, что в первом квартале 2022 года объем заготовки древесины уменьшился на 2,4%, до 68,9 млн куб. м из-за запрета на экспорт из страны необработанной древесины, а также древесного сырья для фанеры.

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