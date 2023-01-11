Средняя максимальная ставка по вкладам россиян в конце декабря снизилась до 8,18%

Средняя максимальная ставка по вкладам в топ-10 банках, которые привлекли наибольший объем денег населения, с 22 по 31 декабря 2022 года составила 8,18%. По сравнению с десятью днями ранее показатель упал на 0,1 процентный пункт. В первой декаде декабря ставка составляла 7,39% годовых. Об этом говорится в пресс-релизе Центробанка.

Максимальное значение показателя было зафиксировано в первой декаде марта – 20,51%. После этого показатель снижался.

Ставки по вкладам в марте 2022 года выросли на фоне повышения ключевой ставки ЦБ сразу до 20% годовых. По мере снижения ключевой ставки падали и ставки по депозитам. Ключевая ставка Банка России с марта по декабрь снизилась на 12,5 процентных пункта до 7,5% годовых.

Менеджер продукта вклады марктплейса «Сравни» Мария Татаринцева рассказала «Газете.Ru», что максимальная ставка по вкладам в январе 2023 года не превысила 10%, а остановилась на этой отметке.

«Лишь несколько вкладов с дополнительными условиями в виде инвестиционной страховки и отдельные накопительные счета с бонусом в первые месяцы предлагались по более высоким ставкам», — сказала она.

По словам Татаринцевой, в первую неделю нового года часть банков ушла на каникулы — их отделения были закрыты до 9 января и вклады, поэтому вклады можно было открыть лишь в интернет-банке действующим клиентам.

«При этом онлайн-вклады чаще принимаются с надбавкой 0,25-0,5 п.п. к базовой ставке. Другой способ получить сейчас максимальные проценты — сменить банк. Новым клиентам также предлагают надбавку в размере 0,5-1% при открытии вклада», — резюмировала Татаринцева.