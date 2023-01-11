Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Средняя максимальная ставка по вкладам россиян в конце декабря снизилась до 8,18%

close
100%
Наталья Селиверстова/РИА Новости

Средняя максимальная ставка по вкладам в топ-10 банках, которые привлекли наибольший объем денег населения, с 22 по 31 декабря 2022 года составила 8,18%. По сравнению с десятью днями ранее показатель упал на 0,1 процентный пункт. В первой декаде декабря ставка составляла 7,39% годовых. Об этом говорится в пресс-релизе Центробанка.

Максимальное значение показателя было зафиксировано в первой декаде марта – 20,51%. После этого показатель снижался.
Ставки по вкладам в марте 2022 года выросли на фоне повышения ключевой ставки ЦБ сразу до 20% годовых. По мере снижения ключевой ставки падали и ставки по депозитам. Ключевая ставка Банка России с марта по декабрь снизилась на 12,5 процентных пункта до 7,5% годовых.

Менеджер продукта вклады марктплейса «Сравни» Мария Татаринцева рассказала «Газете.Ru», что максимальная ставка по вкладам в январе 2023 года не превысила 10%, а остановилась на этой отметке.

«Лишь несколько вкладов с дополнительными условиями в виде инвестиционной страховки и отдельные накопительные счета с бонусом в первые месяцы предлагались по более высоким ставкам», — сказала она.

По словам Татаринцевой, в первую неделю нового года часть банков ушла на каникулы — их отделения были закрыты до 9 января и вклады, поэтому вклады можно было открыть лишь в интернет-банке действующим клиентам.

«При этом онлайн-вклады чаще принимаются с надбавкой 0,25-0,5 п.п. к базовой ставке. Другой способ получить сейчас максимальные проценты — сменить банк. Новым клиентам также предлагают надбавку в размере 0,5-1% при открытии вклада», — резюмировала Татаринцева.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть