«Ъ»: «Магнит» может создать сеть дискаунтеров из-за тренда на экономию среди россиян

Торговая сеть «Магнит» может запустить новую сеть дискаунтеров на фоне усиливающегося тренда на экономию потребителей. Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на источники.

«Магнит» может создать новую сеть в экономсегменте, отделив ее ценообразование и ассортимент от своего основного формата. По словам одного из собеседников «Ъ», проработка концепции новой сети началась в 2022 году, в первом квартале этого года она может быть утверждена, после чего планируется открыть первые магазины.

В статье отметили, что «Магнит» с 2020 года занимается своей сетью дискаунтеров «Моя цена», где представлены недорогие товары и собственные торговые марки (СТМ). Однако аналитики посчитали, что сеть «Моя цена» не является жестким дискаунтером, так как это лишь один из форматов самого «Магнита». При этом новая сеть может начать активно развиваться в регионах, где еще сохранятся возможность открывать новые магазины.

Эксперты рынка добавили, что потенциал для открытия новых дискаунтеров все еще есть. Кроме того, крупнейшие ритейлеры представлены не во всех регионах, а региональные сети могут сократиться на фоне кризиса. Все это позволяет нарастить присутствие крупным игрокам рынка.

В начале августа российская компания X5 Group, которая управляет продуктовыми торговыми сетями «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель» и дискаунтером «Чижик», договорилась о покупке контролирующих долей сразу в двух группах из Восточной Сибири — сети гастрономов «Красный Яр» и сети супермаркетов «Слата».