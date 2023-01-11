«Роснефть» повысит эффективность процесса геонавигации

Специалисты Института геологии и разработки горючих ископаемых (входит в научно-проектный комплекс «Роснефти») разработали методику автоматизированной обработки данных, получаемых в процессе бурения. Новый подход поможет сократить трудозатраты на рутинные операции без снижения качества получаемого результата, сообщает пресс-служба компании.

Система интеллектуального ассистента обрабатывает получаемые буровым станком данные, а затем на основании результатов обработки выдает рекомендации инженеру в режиме реального времени и позволяет подобрать оптимальную траекторию бурения скважин.

Методику уже опробовали на ряде месторождений «Роснефти». По результатам испытаний была существенно увеличена скорость принятия решений при проводке сложных горизонтальных скважин.

В 2023 году технология будет интегрирована в корпоративное программное обеспечение для геонавигации в реальном времени «РН-Горизонт+».