Минэнерго Казахстана: Россия поддержала транзит казахстанской нефти в ФРГ по трубопроводу «Дружба»

Россия дала устную поддержку по поводу прокачки казахстанской нефти в Германию по трубопроводу «Дружба». Первая партия, по предварительной оценке, составит 20 тыс. тонн сырья, приводит слова министра энергетики Казахстана Болата Акчулакова «Интерфакс».

«Мы ждали официального подтверждения от коллег из России для пропуска через территорию РФ. Устное подтверждение мы имеем. Первая партия, предварительно, 20 тысяч тонн нефти. Это месячный объем», — заявил Акчулаков.

При этом министр уточнил, что Казахстан планирует отправить в Германию первую партию нефти уже в январе 2023 года. В общей сложности Астана намерена экспортировать в ФРГ по итогам текущего года 1,5 млн тонн сырья. Однако в дальнейшем эти объемы могут увеличиться до 7 млн тонн на ежегодной основе.

11 января руководитель министерства энергетики Казахстана Болат Акчулаков заявил, что Астана намерена отправить в Германию в январе первые 20 тыс. тонн нефти. Транспортировка будет осуществляться по трубопроводу «Дружба». При этом ранее он утверждал, что основным маршрутом экспорта казахстанской нефти в текущем году останется нефтепровод Каспийского трубопроводного консорциума (КТК).