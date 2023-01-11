Железнодорожные перевозки контейнеров в России выросли по итогам 2022 года на фоне санкций

Железнодорожные перевозки контейнеров в России поднялись на 0,3% по итогам 2022 года на фоне резкого ухудшения условий для международного контейнерного трафика. Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на данные РЖД.

ОАО РЖД сообщило, что по итогам 2022 года достигло пиковых показателей по перевозкам контейнеров. Во всех видах сообщения отправлено 6,52 млн TEU, что на 0,3% больше, чем в 2021 году. Росту перевозок способствовали развитие технологии их погрузки в полувагоны и организация движения сдвоенных поездов.

Участники рынка отметили, что в прошлом году логистика резко изменилось на восточное направление, отчего Восточный полигон был серьезно загружен. Из-за этого инфраструктура оказалась не готова к такому росту перевозок, что привело к дисбалансу потоков экспорта и импорта. При этом есть необходимость в стимулировании выгрузки контейнеров из полувагонов не ближе Западно-Сибирской железной дороги, так как есть определенный дефицит платформ. Также нужно продолжить работу по модернизации инфраструктуры.

В РЖД заявили, что ожидают положительных показателей по перевозке контейнеров в России и в 2023 году, так как будут развиваться новые направления перевозок.

В середине декабря «Коммерсантъ», ссылаясь на письмо заместителя гендиректора ОАО РЖД Алексея Шило от 2 декабря писал, что РЖД предложили способ стимулирования перевозки контейнеров в полувагонах с Дальнего Востока, подняв на 51% тариф на порожний пробег вагонов со станций региона.