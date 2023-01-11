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Суд обратил в доход государства акции Дальневосточного морского пароходства

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fesco

Хамовнический суд Москвы удовлетворил иск Генеральной прокуратуры РФ об обращении в доход государства акций Дальневосточного морского пароходства (ДВМП, международное название — группа FESCO). Об этом информирует ТАСС со ссылкой на адвоката Михаила Ошерова.

Ранее сообщалась, что логистическая компания FESCO, владеющая Владивостокским морским торговым портом, приостановила прием опасных грузов. Речь идет о контейнерах с жидкими опасными грузами в «бочках» и «еврокубах» на морских маршрутах, включая клеи, растворители и краски.

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