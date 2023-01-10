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EUObserver: пенсионный фонд Европарламента инвестировал в производителей кассетных бомб

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Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации

Ежемесячные пособия, выдаваемые евродепутатам для оплаты канцелярских принадлежностей, использовались для инвестиций в табачную и оружейную промышленность. Об этом сообщает EUObserver.

По информации издания, схема связана с добровольной пенсионной программой Европарламента. Чтобы получать пенсии евродепутаты должны были вносить деньги в фонд в течение двух лет.

Их доля вычиталась из ежемесячного офисного пособия в размере нескольких тысяч евро, после чего финансовые менеджеры пенсионной программы ЕП скупали десятки тысяч акций оружейной промышленности США, производящей кассетные боеприпасы, запрещенные международной конвенцией, подписанной странами Евросоюза.

Уточняется, что в прошлом их производили компании Raytheon, Honeywell International и Textron Inc., и добровольная пенсионная программа ЕП инвестировала во все три предприятия.

В октябре сообщалось, что представители Украины настаивали на том, чтобы зарубежные партнеры направили им так называемые усовершенствованные боеприпасы двойного назначения (DPICM), которые представляют собой разновидности кассетных боеприпасов, запрещенные к экспорту в США.

В конце ноября госсекретарь США Энтони Блинкен заявлял, что руководство Североатлантического альянса рассматривает вопрос инвестирования в используемые Украиной системы вооружений советской эпохи.

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