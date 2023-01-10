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Международные резервы Грузии достигли рекордных $4,9 млрд на фоне роста денежных переводов из России

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РИА «Новости»

Международные резервы Грузии по состоянию на конец 2022 года достигли исторического максимума $4 млрд 900,6 млн. Одной из основных причин стал рост денежных переводов из России, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на статистические данные Национального банка Грузии.

«Международные резервы Грузии по итогам 2022 года обновили исторический максимум, достигнув $4 млрд 900,6 млн. Объем резервов превысил рекордный показатель 2021 года ($4 млрд 272,5 млн), увеличившись на 14,7%. На столь значительный рост показателя повлияло беспрецедентное увеличение объема валютных переводов, в первую очередь из России», — говорится в материале.

По итогам прошлого года россияне перевели на грузинские счета свыше $1,75 млрд, что составило более 60% от всех переводов. При этом наибольший рост резервов Грузии произошел в ноябре 2022 года. За последний месяц осени валютные запасы страны увеличились на $263,9 млн, заключается в заметке.

15 ноября РИА Новости со ссылкой на данные Центробанка (ЦБ) сообщило, что объем переводов денежных средств россиян в зарубежные банки с января по сентябрь 2022 года достиг рекордной отметки $63,1 млрд. За это время подобные депозиты увеличились вдвое с 30,6 млрд рублей в начале 2022-го.

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