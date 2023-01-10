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Телеканал «Дождь»** объявил о переносе основной редакции в Амстердам

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Евгений Биятов/РИА «Новости»

Телеканал «Дождь» (организация включена Минюстом в список иноагентов) объявил о переносе редакционного центра из Латвии в Амстердам. Об этом сообщается в Telegram-канале «Дождя».

Уточняется, что телеканал получил европейскую лицензию на вещание сроком на пять лет от медиарегулятора из Нидерландов. Согласно сообщению, теперь «Дождь» может вернуться в кабельные сети, из которых телеканал был отключен после отзыва лицензии в Латвии.

Уточняется, что амстердамская студия «Дождя» станет основной, но при этом телеканал намерен сохранить «бюро и часть сотрудников в Риге».

6 декабря Национальный совет по электронным СМИ Латвии принял решение аннулировать лицензию на вещание телеканала «Дождь» «в связи с угрозой национальной безопасности и общественному порядку».

6 января стало известно, что руководители телеканала «Дождь» планируют обжаловать решение латвийского регулятора отозвать у него лицензию на вещание в стране.

10 января голландский медиарегулятор Commissariaat voor de Media сообщил, что телеканалу выдали лицензию на вещание в Нидерландах.

*   организация включена Минюстом в список иноагентов
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