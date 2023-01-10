Ведущий производитель чипов увеличил квартальную выручку на 43% на фоне падения спроса

Ведущий мировой производитель чипов на заказ Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) по итогам четвертого квартала 2022 года увеличил на 43% выручку в сравнении с тем же периодом 2021-го. На фоне падения глобального спроса выручка компании составила 625,5 млрд новых тайваньских долларов ($20,6 млрд), следует из ежемесячного отчета фирмы.

Однако данный финансовый результат оказался хуже прогнозов международных аналитиков, которые предрекали в разговоре с агентством Bloomberg выручку по итогам четвертого квартала 2022 года на уровне 636 млрд новых тайваньских долларов.

Таким образом последняя квартальная отчетность TSMC впервые за два года не оправдала ожиданий. Однако в самой компании ожидают, что мировой спрос на чипы восстановится после падения в обозримом будущем.

«Глобальный экономический спад снизил потребительский спрос на многие продукты, в которые входят чипы TSMC, но компания и ее клиенты по-прежнему ожидают, что долгосрочная тенденция спроса на электронику продолжит расти», — говорится в материале.

19 декабря агентство Bloomberg сообщило, что главный производитель чипов в мире, тайваньская компания Foxconn активизировала планы по переносу своих фабрик из Китая в другие страны азиатского региона, а также в Бразилию. Причиной стала готовность других государств предложить более дешевую рабочую силу, чем в КНР.