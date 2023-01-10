Девелопер Пряжников допустил снижение объема выставленных на продажу новостроек на 28% в 2023 году

Руководитель управления развития продукта и аналитики девелоперской группы «Самолет» Леон Пряжников в беседе с «Газетой.Ru» предположил, что в 2023 году на рынок продажи новостроек будет выведено 7 млн квадратных метров. Это на 28% меньше показателя 2022 года, уточнил он.

«Рынок новостроек будет регулироваться уменьшением объемов предложения. Так, если в 2021-2022 годах на рынок выводилось 9-10 млн кв. м в год, то в 2023 году мы ожидаем снижения этого показателя до 7 млн кв. м», — рассказал Пряжников.

По его словам, снижение темпов вывода новых проектов на рынок во многом связано с эффектом высокой базы предыдущих двух лет. Тогда на фоне рекордно низких ставок по ипотеке и ажиотажного спроса возник дефицит предложения на рынке новостроек, девелоперы стремились его компенсировать и активно выводили на рынок новые объемы, указал он.

«Однако в 2022 году на фоне спецоперации и санкций спрос уменьшился. Поэтому девелоперы несколько сбавят темпы вывода на рынок новых проектов — примерно до уровней, которые наблюдались до 2020 года. Дополнительный фактор, который может сказаться на объемах вывода – еще более пристальное внимание банков к финансовой модели проектов и возможное снижение количества выдаваемых кредитов», — отметил Пряжников.

По его мнению, основным драйвером спроса на рынке новостроек останется ипотека. Актуальность этого инструмента особенно возрастает в периоды снижения платежеспособного спроса – сейчас в массовом сегменте около 90% сделок осуществляется с использованием кредита, пояснил он.

«Программу льготной ипотеки на новостройки продлили до 1 июля 2024 года со ставкой 8% годовых, а с учетом дополнительного субсидирования от застройщиков она может составить в среднем 5%. Этого достаточно для сохранения текущего уровня продаж, который по итогам 2023 года может составить 6-6,5 млн кв. м», — считает Пряжников.