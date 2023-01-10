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Экономист Григорьев заявил о заработке на инвестиционных монетах из-за ограниченного тиража

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Depositphotos

Инвестиционные монеты интересны в плане заработка на них, так как их выпускают ограниченным тиражом и со временем их стоимость лишь только растет. Об этом «Ленте.ру» заявил кандидат экономических наук, финансовый эксперт Владимир Григорьев.

«Инвестиционные монеты приобретают с инвестиционной целью, а также чтобы удовлетворить любовь к искусству. Как правило, стоимость этих монет растет со временем. Приобретя их, условно говоря, по цене «х» в январе этого года, через год-два-три их можно будет продать по цене, намного превышающей ту сумму, которая была в них вложена», — отметил Григорьев.

По его словам, в обычной жизни от таких монет особой пользы почти нет. В частности, больше всего такие монеты любят приобретать коллекционеры-нумизматы.

Он добавил, что для извлечения прибыли такие монеты могут купить и обычные люди. Если есть свободные деньги, то можно вложить их в эти монеты, которые с вероятностью в 99% можно будет продать дороже.

2 января эксперт Григорьев перечислил наиболее прибыльные варианты вложений денег в 2023 году. Самыми прибыльными считаются вложения в золото и ценные бумаги.

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