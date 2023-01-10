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Аналитики предрекли рост числа небоскребов на рынке новостроек Москвы в 2023 году

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Сергей Мамонтов/РИА «Новости»

Число высотных новостроек в Москве в 2023 году будет только расти благодаря сочетанию определенных факторов. Об этом газете «Известия» заявили аналитики компании «Метриум».

«Высотки востребованы благодаря видовым квартирам, большому объему собственной инфраструктуры и просторным прилегающим территориям. Эти факторы будут влиять на увеличение числа небоскребов на рынке новостроек Москвы», — отметили аналитики.

По данным «Метриум», за 2022 год общая площадь строящихся небоскребов (зданий от 100 м) увеличилась на 18%. При этом увеличение числа этажей является одним из способов для усиления коммерческой эффективности проекта, не трогая площади квартир.

По словам директора по развитию компании «Метриум» Натальи Сазоновой, для рынка новостроек в 2023 году складываются вполне положительные предпосылки. Однако ситуация может резко измениться из-за влияния факторов, которые никак не связаны с отраслью.

9 января аналитики компании «Метриум» заявили, что московские застройщики в 2022 году начали строительство 83 жилых и апартаментных комплексов, что стало рекордным показателем за последние четыре года. В прошлом году на рынок вышло 76 проектов, в 2020 году их было 72, в 2019 году — 70. Больше проектов было лишь в 2018 году, когда на рынок вышло 88 жилых и апартаментных комплексов.

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